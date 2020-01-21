Принц Гарри покинул Лондон и улетел в Канаду

Об этом стало известно 20 января, сообщает газета «Известия».

В Лондоне принц принял участие в саммите, где также присутствовали представители стран Африки. В частности, он встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и главами Малави, Марокко и Мозамбика.

При этом Гарри не стал принимать участие в вечернем приеме, устроенном для участников саммита в Букингемском дворце, а сразу поехал в аэропорт Хитроу. Оттуда он вылетел в Ванкувер.