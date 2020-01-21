Принц Гарри покинул Лондон и улетел в Канаду

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Принц Гарри вылетел из столицы Великобритании в Канаду, где проживает его супруга Меган Марко и их восьмимесячный сын.
Об этом стало известно 20 января, сообщает газета «Известия».
В Лондоне принц принял участие в саммите, где также присутствовали представители стран Африки. В частности, он встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и главами Малави, Марокко и Мозамбика.
При этом Гарри не стал принимать участие в вечернем приеме, устроенном для участников саммита в Букингемском дворце, а сразу поехал в аэропорт Хитроу. Оттуда он вылетел в Ванкувер.
Принц Гарри и его жена заявили о намерении отказаться от королевских полномочий и обрести полную финансовую независимость 8 января.
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