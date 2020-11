Правительство штата Южная Австралия распорядилось об отмене жесткого локдауна на три дня раньше заявленного срока.

Газета “Известия” сообщает, что в штате Южная Австралия снимут жесткий локдаун, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что усиление карантинных мер было введено из-за лжи работника одной из пиццерий, у которого был выявлен коронавирус. Властям он сказал, что заразился, когда покупал пиццу, а на самом деле оказалось, что он работал в заведении. Привлекать его к ответственности за ложь власти не будут.

