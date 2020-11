В Германии депутаты выступили против новых санкций в отношении Белоруссии

Немецкие депутаты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступили против введения экономических санкций против Белоруссии. Об этом говорится в обращении, адресованном немецкими парламентариями правительству ФРГ. С документом ознакомился RT.

В тексте обращения, адресованного немецкими парламентариями правительству ФРГ, отмечается, что экономические санкции могут расколоть белорусское население, что только приведет к эскалации конфликта в стране. Об этом пишет russian.rt.com. Также депутаты подчеркнули, что вмешательство во внутриполитические дела Белоруссии в будущем помешает экономическому сотрудничеству между Берлином и Минском. Для экономики Германии важен белорусский рынок. В прошлом году Германия продала Белоруссии товары на сумму 1,5 миллиарда евро, а импортировала на сумму 555 миллионов евро. С учетом возможных рисков члены АдГ призвали немецкое правительство не поддерживать решение Евросовета о расширении санкций в отношении Минска. Парламентарии предложили вступить в переговоры с властями Белоруссии и оппозицией, чтобы обеспечить достижение компромисса внутри государства. В октябре ЕС внес в санкционный список 40 официальных лиц, которых обвинили в том, что они исказили результаты президентских выборов и организовали подавление мирных акций протеста.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter