Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожают кур - власти приняли решение уничтожить восемьсот сорок пять тысяч взрослых особей.

Газета “Известия” сообщает, что на японских птицефабриках зафиксировали два очага птичьего гриппа. Из-за высокой патогенности вируса власти приняли решение уничтожить восемьсот сорок пять тысяч взрослых особей. Отмечается, что первый очаг вируса был зафиксирован несколько недель назад. Тогда владельцы птицефабрики уничтожили триста тридцать тридцать кур.

