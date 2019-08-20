Трамп: на выборах Google манипулировал мнением американцев в пользу Клинтон

По мнению Трампа, сотрудники Google старались добавить голосов его сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Об этом информирует RNS.

Трамп написал на своей страничке в Twitter о появившемся докладе, в котором сказано, что благодаря манипуляциям Google Хиллари Клинтон получила от 2,6 до 16 миллионов голосов на прошлых президентских выборах. Американский лидер подчеркнул, что эти сведения обнародовал не его сторонник, а сторонник Клинтон.

Теперь на Google можно подавать в суд. А моя победа оказалась даже большей, чем все думали, отметил Трамп.

Президент США не уточнил, кто автор данного доклада. Однако политик прикрепил к своему посту ссылку на некоммерческую организацию Judicial Watch. Последняя занимается подачей исков для расследования незаконных действий со стороны государственных служащих.

Зарубежные СМИ предположили, что Трамп, скорее всего, имел в виду доклад исследователя Роберта Эпштейна из Американского института поведенческих исследований и технологий (AIBRT). Ранее на слушаниях в Сенате США Эпштейн прочел лекцию об «эффекте манипуляции поисковой системой» (Search Engine Manipulation Effect). Якобы используя данный механизм Google удалось подтолкнуть голосовать за Хиллари Клинтон не менее 2,6 миллиона своих пользователей. Руководители Google слова Эпштейна назвали «плохо скроенной теорией заговора».