В Башкирии геопарк Янган-Тау может получить статус ЮНЕСКО

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эксперты примут своё решение, основываясь на определённой шкале параметров.
19 июля на встрече Рустэма Хамитова с международным экспертом Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультантом Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Суреном Гевиняном обсудили судьбу Янган-Тау, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии может стать первым на территории бывшего Советского Союза В прошлом году были приняты документы на получение статуса глобального парка ЮНЕСКО. Сурен Гевинян отметил, что решение примет независимая комиссия, которая к ЮНЕСКО не имеет никакого отношения. Заключение комиссии передадут совету стран мира, которые и примут окончательное решение о предоставлении статуса.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей