В Башкирии геопарк Янган-Тау может получить статус ЮНЕСКО

Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии может стать первым на территории бывшего Советского Союза В прошлом году были приняты документы на получение статуса глобального парка ЮНЕСКО. Сурен Гевинян отметил, что решение примет независимая комиссия, которая к ЮНЕСКО не имеет никакого отношения. Заключение комиссии передадут совету стран мира, которые и примут окончательное решение о предоставлении статуса.