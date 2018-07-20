Имущество главреда «РИА Новости Украина» арестовано

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В Херсоне суд принял решение наложить арест на имущество главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Журналисту принадлежат квартира и два автомобиля, сообщает RNS. Вышинского спецслужбы Украины подозревают в государственной измене. По их данным, он якобы получал из России около 50 тысяч евро «на ведение подрывной деятельности».
Мужчина арестован до 13 сентября. В Киеве заявили, что готовы обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.
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