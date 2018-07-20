Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок тюремного заключения

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В Сеуле отбывающая 24-летний тюремный срок Пак Кын Хе получила еще 8 лет заключения.
Как пишет газета «Известия» 20 июля, бывший президент страны обвиняется в коррупции и растрате. 66-летняя женщина также должна выплатить крупный штраф.
Сама она считает процесс ангажированным, поэтому на заседаниях не присутствует. Изначально гособвинение требовало для нее 15 лет лишения свободы.
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