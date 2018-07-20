Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок тюремного заключения

Как пишет газета «Известия» 20 июля, бывший президент страны обвиняется в коррупции и растрате. 66-летняя женщина также должна выплатить крупный штраф.

Сама она считает процесс ангажированным, поэтому на заседаниях не присутствует. Изначально гособвинение требовало для нее 15 лет лишения свободы.