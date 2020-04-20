Ребенок из Китая не узнал отца после возвращения из командировки в Ухань

Его командировка была связана с нехваткой сотрудников в больницах в период роста заболеваемости коронавирусом, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что отсутствие 39-летнего медбрата Вана Бэнсью длилось два месяца. Во время командировки он ухаживал за двадцатью пациентами. Работа была очень напряженной, в результате чего мужчина полностью поседел.