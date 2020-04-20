Ребенок из Китая не узнал отца после возвращения из командировки в Ухань
20 апреля, 16:16В миреФото: pixabay.com
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Трёхлетняя девочка не узнала отца, который работал медбратом в китайском городе Ухань и полностью поседел.
Его командировка была связана с нехваткой сотрудников в больницах в период роста заболеваемости коронавирусом, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что отсутствие 39-летнего медбрата Вана Бэнсью длилось два месяца. Во время командировки он ухаживал за двадцатью пациентами. Работа была очень напряженной, в результате чего мужчина полностью поседел.
Когда Бэнсью вернулся домой, дочь не узнала его и спросила «Кто вы?». Ребенку понадобилось несколько минут, чтобы понять, кто перед ним.
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