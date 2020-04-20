Китай подозревают в сокрытии информации о коронавирусе

В мире все больше экспертов и политиков начинают подозревать Китай в том, что он скрыл данные о коронавирусе или же сильно занизил их. Так, первым с критикой выступил американский президент Дональд Трамп.
Его действия привели к тому, что мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио начал игнорировать нарастающую угрозу. В результате город стал эпицентром распространения COVID-19 в США. Сегодня здесь заражены более 700 тысяч граждан, из которых погибли более 37 тысяч, пишет infox.ru.
Мнение Трампа неожиданно поддержал и французский глава Эмманюэль Макрон. Он предположил, что в информировании мира о коронавирусе со стороны Китая есть “дыры”. По его мнению, никто сегодня точно не может сказать, смогли ли победить в Китае пандемию.
При этом ранее китайские власти сообщили, что в стране не фиксируются новые случае заболевания COVID-19. Все выявленные заражения - это приезжие люди.
После этого заявления выступил и.о премьер-министра Британии глава МИД Доминик Рааб. По его словам, необходимо организовать расследование и выяснить, как именно началась вспышка пандемии на территории Китая, почему ее никто не остановил еще в зачатке, а также какую роль сыграли здесь власти страны.
Американский президент уверен, что в Китае настоящая информация скрыта от мирового сообщества. К примеру, по официальным данным на территории Китая скончались более трех тысяч человек. Недавно просочилась информация о том, что это число занижено и количество жертв коронавируса в стране больше. Теперь официальная статистика гласит, что погибших в два раза больше, чем сообщалось ранее.