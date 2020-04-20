Китай подозревают в сокрытии информации о коронавирусе

Его действия привели к тому, что мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио начал игнорировать нарастающую угрозу. В результате город стал эпицентром распространения COVID-19 в США. Сегодня здесь заражены более 700 тысяч граждан, из которых погибли более 37 тысяч, пишет infox.ru.

Мнение Трампа неожиданно поддержал и французский глава Эмманюэль Макрон. Он предположил, что в информировании мира о коронавирусе со стороны Китая есть “дыры”. По его мнению, никто сегодня точно не может сказать, смогли ли победить в Китае пандемию.

При этом ранее китайские власти сообщили, что в стране не фиксируются новые случае заболевания COVID-19. Все выявленные заражения - это приезжие люди.

После этого заявления выступил и.о премьер-министра Британии глава МИД Доминик Рааб. По его словам, необходимо организовать расследование и выяснить, как именно началась вспышка пандемии на территории Китая, почему ее никто не остановил еще в зачатке, а также какую роль сыграли здесь власти страны.