Власти Турции выделят 100 миллиардов лир для помощи гражданам

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Турция окажет помощь своим гражданам в условиях недопущения распространения коронавируса на сумму 100 миллиардов лир или 15,3 миллиардов долларов.
Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, сообщает газета «Известия».
По сообщению местных властей, подобные меры помогут не допустить дестабилизации экономики: поддержать бизнес, позаботиться о гражданах. Они также напомнили, что ранее было принято множество других мер в области здравоохранения, которые препятствуют распространению коронавируса.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей