В Калифорнии ввели запрет на выход из дома

Опубликованный на сайте правительства штата документ будет действовать до принятия новых указаний, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что продуктовые магазины, банки, аптеки, прачечные, заправки продолжат работать. Не будут уходить на карантин федеральные и местные власти.

Прекращают работу предприятия общепита с подачей еды в залах и развлекательные заведения, а также конференц-центры и спортзалы.