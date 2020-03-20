В Калифорнии ввели запрет на выход из дома

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Власти штата Калифорния (США) с 19 марта запретили жителям покидать дома без острой необходимости. Решение связано с недопущением распространения коронавируса.
Опубликованный на сайте правительства штата документ будет действовать до принятия новых указаний, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что продуктовые магазины, банки, аптеки, прачечные, заправки продолжат работать. Не будут уходить на карантин федеральные и местные власти.
Прекращают работу предприятия общепита с подачей еды в залах и развлекательные заведения, а также конференц-центры и спортзалы.
По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, необходимо принять сложившуюся ситуацию и всем вместе справиться с ней.
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