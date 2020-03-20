Растет количество инфицированных коронавирусом в Грузии и Белоруссии
Вчера, 23:13В миреФото: defense.gov
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Грузия сообщила о трех новых заражениях за сутки, Белоруссия говорит о 12 заразившихся.
Согласно информации белорусского Минздрава, на сегодняшний день 42 человека находятся под наблюдением, 15 пациентов выписаны. У 12 обнаружены клинические проявления новой коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Министерство здравоохранения Грузии сообщает о трех новых заразившихся. Врачи постоянно наблюдают в больничных условиях 275 пациентов. Еще 1575 человек находятся на домашнем карантине.
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