Из общественных туалетов Австралии крадут мыло и туалетную бумагу
Вчера, 19:38В миреФото: pixabay.com
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В Австралии из общественных туалетов местные жители начали воровать мыло для рук и туалетную бумагу.
Об этом стало известно 20 марта, сообщает газета «Известия».
Всего от краж гигиенических средств пострадали более ста общественных уборных. Все они находятся в штате Виктория, в районе Гиппсленда.
Местные власти в связи с произошедшим планируют установить в туалетах камеры видеонаблюдения.
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