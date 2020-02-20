Стрелок из немецкого города Ханау оставил после гибели видеообъяснение своих мотивов
20 февраля, 14:18В миреФото: pxhere.com
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Злоумышленник, открывший стрельбу в городе Ханау (Германия), оставил видеозапись и письменное послание с объяснением своих мотивов.
В результате инцидента погибли девять человек. Ещё двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает 20 февраля газета «Известия».
Подозреваемый в совершении преступления был обнаружен мертвым в своем доме. Рядом с ним было еще одно тело. Содержание обнаруженных в квартире объяснений мотивов подозреваемого пока не разглашается.
Известно, что у злоумышленника была оформлена охотничья лицензия.
Подозреваемый открыл стрельбу в ночь на 20 февраля - сначала в двух кальянных, затем в букмекерской конторе.
У полиции пока нет предположения, что к данному преступлению причастен кто-то ещё. Расследование продолжается.
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