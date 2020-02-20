Стрелок из немецкого города Ханау оставил после гибели видеообъяснение своих мотивов

В результате инцидента погибли девять человек. Ещё двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает 20 февраля газета «Известия».

Подозреваемый в совершении преступления был обнаружен мертвым в своем доме. Рядом с ним было еще одно тело. Содержание обнаруженных в квартире объяснений мотивов подозреваемого пока не разглашается.

Известно, что у злоумышленника была оформлена охотничья лицензия.

Подозреваемый открыл стрельбу в ночь на 20 февраля - сначала в двух кальянных, затем в букмекерской конторе.