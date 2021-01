Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает возможность внедрить изменения в образовательную систему Косово.

Как пишет RT, таким образом американцы хотят реорганизовать систему высшего образования, чтобы граждане страны, особенно молодежь, могли участвовать в экономической жизни Косово.

