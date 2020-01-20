В Индии загорелось правительственное здание

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В Нью-Дели, столице Индии, 20 января произошел сильный пожар в здании транспортного департамента правительства.
Возгорание было зафиксировано примерно в 9 часов утра, сообщает газета «Известия».
К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь пожарных команд.
Причины возгорания устанавливаются. О жертвах и причиненном пожаром ущербе пока не сообщается.
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