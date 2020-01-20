США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Данные лица хотят, чтобы их ребенок после рождения автоматически становился гражданином США. Об этом информирует RNS.

Представители администрации президента США Дональда Трампа добиваются внесения изменений в правила получения виз категории В, которые выдаются для краткосрочных деловых или туристических поездок.

Работники Госдепартамента США получат возможность отказывать во въезде лицам в случае, если те будут заподозрены в «родильном туризме». Нововведения призваны устранить риски национальной безопасности. К тому же «родильный туризм» ухудшает криминогенную обстановку в стране.