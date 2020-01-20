Фото: wikimedia.org
Принц Гарри дал комментарий по решению отказаться от титула
Вчера, 19:36В мире
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Бывший наследник Британского престола принц Гарри рассказал о решении вместе с супругой отказаться от королевских титулов.
Как пишет RT, принц Гарри заявил, что хотел служить королеве и военным без получения средств из бюджета. Однако такое не представилось возможным.
Он также выразил печаль, что эта история заканчивается таким образом.
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