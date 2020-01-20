Корабль Crew Dragon благополучно приземлился в Атлантическом океане
Сегодня, 16:10В миреФото: flickr.com
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Специалисты корпорации SpaceX сообщили об успешном приводнении в Атлантике космического корабля Crew Dragon.
Ранее аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом информирует RNS.
«Всплеск Crew Dragon в Атлантическом океане!», - написано на страничке SpaceX в Twitter.
Сотрудники корпорации уже получили поздравления от главы NASA Джима Брайденстайна. Последний отметил успех испытаний и сообщил о старте восстановительных работ.
«Поздравляем команду NASA и SpaceX с успешным тестом прерывания полета!», — заявил Брайденстайн.
Отметим, что Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) вечером 19 января. Продолжительность испытаний составила более 10 минут. В ходе мероприятия специалисты проверили работу системы эвакуации экипажа.
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