Корабль Crew Dragon благополучно приземлился в Атлантическом океане

Ранее аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом информирует RNS.

«Всплеск Crew Dragon в Атлантическом океане!», - написано на страничке SpaceX в Twitter.

Сотрудники корпорации уже получили поздравления от главы NASA Джима Брайденстайна. Последний отметил успех испытаний и сообщил о старте восстановительных работ.

«Поздравляем команду NASA и SpaceX с успешным тестом прерывания полета!», — заявил Брайденстайн.