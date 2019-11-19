В Китае отец продал дочь ради подарков для стримерш

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В провинции Фуцзянь (Китай) местный житель продал бездетной семейной паре свою дочь, а вырученные средства потратил на виртуальные покупки для девушек-стримерш.
По его словам, он решился на этот шаг из-за нехватки денег, сообщает 19 ноября газета «Известия».
Мужчина рассказал, что вынужден был в одиночку растить дочь и сына, потому что его супруга бросила семью. Поэтому он согласился на предложение бездетной пары продать им ребенка за 80 тысяч юаней (эквивалентно 730 тысячам рублей).
Мужчина подписал договор об удочерении и передал им дочку. Новые родители через некоторое время попытались оформить ребенку документы по фальшивому свидетельству о рождении.
Когда о сделке узнали правоохранители, они выяснили, что мужчина потратил деньги на стримерш, работающих на видеоплатформе. Он покупал им виртуальные подарки. Теперь к отвественности привлекут как его, так и пару, удочерившую девочку.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей