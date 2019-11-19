В Китае отец продал дочь ради подарков для стримерш

По его словам, он решился на этот шаг из-за нехватки денег, сообщает 19 ноября газета «Известия».

Мужчина рассказал, что вынужден был в одиночку растить дочь и сына, потому что его супруга бросила семью. Поэтому он согласился на предложение бездетной пары продать им ребенка за 80 тысяч юаней (эквивалентно 730 тысячам рублей).

Мужчина подписал договор об удочерении и передал им дочку. Новые родители через некоторое время попытались оформить ребенку документы по фальшивому свидетельству о рождении.