В Японии дал первые признательные показания подозреваемый в поджоге студии аниме
Подозреваемый в поджоге японской аниме-студии Kyoto Animation объяснил свой поступок кражей данной компанией его идеи.
Ввиду того, что 41-летний мужчина и сам получил травмы, работа правоохранителей с ним продолжится после его выписки из больницы, сообщает 19 июля газета «Известия».
Отмечается, что подозреваемый в данный момент находится в медицинском учреждении с тяжелыми ожогами рук, лица и груди.
Пожар в студии произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени. В результате 33 человека погибли и около 40 числятся пострадавшими. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось лишь через 5 часов.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый незадолго до пожара купил на ближайшей автозаправке 40 литров бензина.
Жители Японии потрясены случившимся. К месту пожара приходят не только родственники, но и сочувствующие. В соцсетях также появляется множество публикаций, посвященных погибшим работникам студии.