В Японии дал первые признательные показания подозреваемый в поджоге студии аниме

Ввиду того, что 41-летний мужчина и сам получил травмы, работа правоохранителей с ним продолжится после его выписки из больницы, сообщает 19 июля газета «Известия».

Отмечается, что подозреваемый в данный момент находится в медицинском учреждении с тяжелыми ожогами рук, лица и груди.

Пожар в студии произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени. В результате 33 человека погибли и около 40 числятся пострадавшими. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось лишь через 5 часов.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый незадолго до пожара купил на ближайшей автозаправке 40 литров бензина.