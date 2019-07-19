Украина может купить у Польши подвергшиеся списанию ракетные катера

Данные суда состояли на балансе армии Польши с конца восьмидесятых годов прошлого века. В 2013 году они подверглись списанию. Тогда же началась их продажа.

Суда проекта 1241 РЭ были созданы на одном из заводов СССР. К Киеву перешли четыре из них после развала Советского Союза. Однако сейчас ни одного из них не осталось: часть - списаны, а часть теперь принадлежит Республике Крым, которая воссоединилась с Россией.