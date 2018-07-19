Власти Израиля на законодательном уровне сделали его государством евреев

Принятый законопроект официально закрепил идею существования Израиля по принципу одного из основоположников политического сионизма Герцля. Об этом 19 июля пишет газета « Известия ».

Между тем, на улицы Тель-Авива уже вышли тысячи арабов, которые протестуют против нововведений парламента. Являющееся национальным меньшинством арабское население Израиля считает новый закон расистским и дискриминационным.