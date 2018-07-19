Власти Израиля на законодательном уровне сделали его государством евреев
Сегодня, 17:52В миреЮлия Кононенко
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Парламент Израиля узаконил еврейский характер государства.
Принятый законопроект официально закрепил идею существования Израиля по принципу одного из основоположников политического сионизма Герцля. Об этом 19 июля пишет газета «Известия».
Новый закон определяет Израиль как основную страну евреев. Эмблема меноры стала государственным символом. Иерусалим обозначили как столицу страны. Иврит признали единственным государственным языком.
Между тем, на улицы Тель-Авива уже вышли тысячи арабов, которые протестуют против нововведений парламента. Являющееся национальным меньшинством арабское население Израиля считает новый закон расистским и дискриминационным.
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