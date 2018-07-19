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Власти Израиля на законодательном уровне сделали его государством евреев
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Власти Израиля на законодательном уровне сделали его государством евреев

Сегодня, 17:52В миреЮлия Кононенко
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