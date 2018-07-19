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В Грузии транзит нефти по территории страны вырос на 1,1%
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В Грузии транзит нефти по территории страны вырос на 1,1%

Сегодня, 17:42В миреЮлия Кононенко
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