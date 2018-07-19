В Грузии транзит нефти по территории страны вырос на 1,1%

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Большая часть нефти перекачивается из Баку.
Сейчас он составляет более 140 миллиона баррелей, сообщает RNS. Большая часть транзита (124 миллиона баррелей) пришлась на основную экспортную магистраль из Баку в Джейхан. Азербайджанская нефть перекачивалась в Турцию.
В терминал на черноморском побережье Грузии поставили более 16,2 миллиона баррелей нефти.
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