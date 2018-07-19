Киеву грозит экологическая катастрофа

Как пишет газета «Известия» 19 июля, на этом полигоне ТБО, который функционирует без малого 30 лет, скопилось более 10 миллионов тонн отходов.

Мусорный слой по своей высоте равен многоэтажке. Эксперты опасаются, что все это может привести к настоящей экологической катастрофе: дожди размывают отходы, в результате чего фильтрат проникает в почву и отравляет подземные источники воды.