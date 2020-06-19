В Новой Зеландии злоумышленник расстрелял полицейских

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В Новой Зеландии в городе Окленд неизвестный начал стрелять по полицейским, которые регулировали движение автомобилей. В результате инцидента один из правоохранителей скончался.
Как сообщает газета “Известия”, стрельба произошла 18 июня в 10:30 по местному времени (в 01:30 по московскому). Злоумышленник несколько раз выстрелил в правоохранителей и скрылся в места преступления.
В результате тяжелые ранения получили два офицера. Еще одного свидетеля произошедшего сбил автомобиль. Позднее один из стражей правопорядка умер в больнице.
Полиция оцепила место происшествия, в районе закрыты все школы и детсады. Преступника ищут.
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