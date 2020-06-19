Фото: pixabay.com
В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 100 тысяч
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По данным Минздрава Канады, в стране остаются зараженными новым коронавирусом 100,2 тысяч человек.
Как пишет RT, за время пандемии в Канаде проведено более двух миллионов тестов на коронавирус.
Скончавшимися от последствий заражения инфекцией числятся 8,3 тысяч человек.
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