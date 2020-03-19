В ВОЗ объявили о начале испытаний вакцины от COVID-19

Гебреисус сообщил, что первые испытания новой вакцины начались в рекордные сроки –всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Также он поблагодарил исследователей из разных стран, которые работают совместно над оценкой экспериментальной терапии.

Глава ВОЗ отметил, что многочисленные испытания, в том числе с использованием различных методик могут и не показать объективную картину по эффективным методам выздоровления.

Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры проводят исследования в разных странах, затем эти данные сравниваются, пишет rns.online. По словам Гебреисуса, это масштабное международное исследование, цель которого обнаружение действительно эффективных способов борьбы с пандемией.