В США представили разгром российских «Тополь-М» и С-400

Видеоролик об этом был опубликован на Youtube 18 марта, сообщает газета «Известия».

В видео рассказывается о секретном подразделении Skunk Works. Оно разработало самолет-разведчик U-2, истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

На кадрах сымитирован удар по российским комплексам «Тополь-М» и С-400.