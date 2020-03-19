В США представили разгром российских «Тополь-М» и С-400

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Военно-промышленная компания из США Lockheed Martin смоделировала разгром российских комплексов ЗРК С-400 «Триумф» и «Тополь-М».
Видеоролик об этом был опубликован на Youtube 18 марта, сообщает газета «Известия».
В видео рассказывается о секретном подразделении Skunk Works. Оно разработало самолет-разведчик U-2, истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor.
На кадрах сымитирован удар по российским комплексам «Тополь-М» и С-400.
Наведение на цели было задачами истребителей и беспилотников.
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