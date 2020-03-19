В Китае за сутки выявили только ввозные случаи COVID-19

Об этом стало известно 19 марта, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что общее количество ввозных случаев заболевания COVID-19 достигло 189.

Также стало известно, что за прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 819 жителей Китая. Скончались за этот период восемь заболевших.

Всего за время эпидемии было зарегистрировано 80,9 тысяч случаев заболевания. Из них выздоровели 70,4 тысяч человек. Умерли от коронавируса 3245 пациентов.