Соединенные Штаты прекратили выдачу виз

Сообщение о прекращении выдачи виз опубликовано в аккаунте Facebook Бюро по консульским услугам Госдепа, пишет rns.online.

Отмечается, что запрет на выдачу неиммиграционных и иммиграционных виз вступил в действие с 18 марта. Также в сообщении говорится о том, что Госдепартамент пока не может говорить о дате отмены запрета, но это будет сделано «как можно скорее».

До этого президент Трамп заявил, что граница между США и Канадой будет закрыта для так называемых необязательных поездок.

На сегодняшний день в мире уже более 200 000 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 8000 человек скончались.