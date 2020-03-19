Соединенные Штаты прекратили выдачу виз

Из-за коронавируса США перестали выдавать визы в большинстве стран.
Сообщение о прекращении выдачи виз опубликовано в аккаунте Facebook Бюро по консульским услугам Госдепа, пишет rns.online.
Отмечается, что запрет на выдачу неиммиграционных и иммиграционных виз вступил в действие с 18 марта. Также в сообщении говорится о том, что Госдепартамент пока не может говорить о дате отмены запрета, но это будет сделано «как можно скорее».
До этого президент Трамп заявил, что граница между США и Канадой будет закрыта для так называемых необязательных поездок.
На сегодняшний день в мире уже более 200 000 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 8000 человек скончались.
Россия, как и большинство стран, временно запретила въезд иностранцам. Кроме этого было ограничено авиасообщение с Китаем, ОАЭ, Южной Кореей, Италией и еще рядом стран.