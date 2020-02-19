В Бельгии при раскопках нашли выложенные из костей человека стены

Конструкция построена в XVII–XVIII веках, сообщает газета «Известия».

Археологи отмечают, что для сооружения стен использовались кости и черепа взрослых людей, умерших в XV веке. По их мнению, эти останки были перенесены со старых захоронений у церкви. Согласно религиозным канонам, выбрасывать останки запрещено.

Занимающиеся раскопками специалисты также рассказали, что находка будет удалена, а на её месте продолжатся строительные работы. На территории собора планируется возвести здание для путешественников.