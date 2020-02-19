В Бельгии при раскопках нашли выложенные из костей человека стены
19 февраля, 20:18В миреФото: ru.wikipedia.org
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Во время раскопок в Бельгии, недалеко от собора Святого Бавона (город Гент) археологи нашли стены, возведенные из человеческих черепов и костей.
Конструкция построена в XVII–XVIII веках, сообщает газета «Известия».
Археологи отмечают, что для сооружения стен использовались кости и черепа взрослых людей, умерших в XV веке. По их мнению, эти останки были перенесены со старых захоронений у церкви. Согласно религиозным канонам, выбрасывать останки запрещено.
Занимающиеся раскопками специалисты также рассказали, что находка будет удалена, а на её месте продолжатся строительные работы. На территории собора планируется возвести здание для путешественников.
Собор посвящен недавно отреставрированному Гентскому алтарю XV века, авторами которого являются знаменитые художники Ян и Хуберт Ван Эйк.
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