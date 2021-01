Представитель Джо Байдена Джен Псаки заявила, что администрация нового президента США ужесточит, а не ослабит ограничения на перелеты в пандемию, которые ввел Дональд Трамп.

По ее словам, сегодня не тот момент, когда можно снимать ограничения, передает RT. Псаки заявила, что новая администрация, наоборот, ужесточит ограничения на путешествия по миру, поскольку это необходимо для сокращения распространения ковида.

