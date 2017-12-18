Уфа и Минск стали городами-побратимами

Теперь у Уфы девять городов-побратимов.

18 декабря в Белоруссии был подписан меморандум о побратимстве между Уфой и Минском, сообщили в пресс-службе администрации города. Документ подписали глава Уфы Ирек Ялалов и председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

Уфа и Минск планируют сотрудничать в области промышленности, образования, культуры, здравоохранения, туризма, спорта и молодежной политики на основе равного взаимовыгодного партнерства и доверия.

- Здесь в Минске мы видим для себя много интересных решений в области градостроительства, архитектуры, в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Также предусматривается сотрудничество в экономической сфере между промышленными предприятиями Уфы и Минска, - отметил мэр Уфы.