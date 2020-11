В Америке разрешили делать первый тест на коронавирусную инфекцию самостоятельно в домашних условиях.

Газета “Известия” сообщает, что в Соединенных Штатах Америки гражданам разрешили делать первый тест на коронавирусную инфекцию самостоятельно в домашних условиях. Отмечается, что для первичной диагностики необходимо делать забор биологического материала из полости носа, после чего результат будет готов в течение 60 минут.

