В столице Японии зарегистрирован новый антирекорд - суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил почти пятьсот человек.

Газета “Известия” сообщает, что токийские власти готовятся к обновлению статистики в ближайшее время. В Токио наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, в связи с чем в столице Японии готовятся к введению нового уровня угрозы распространения коронавирусной инфекции - максимального по четырехбалльной шкале.

