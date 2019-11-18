Град в Австралии стал причиной повреждения жилых домов

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В Штате Квинсленд (Австралия) крупный град стал причиной повреждения автомобилей и жилых домов.
Об этом стало известно 17 ноября, сообщает газета «Известия».
Град стал причиной отключения электричества минимум в 23 тысячах жилых строений. Некоторые градины в диаметре достигали шести сантиметров, поэтому жители штата сравнивали их с куриными яйцами.
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