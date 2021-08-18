На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболевания COVID-19

На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболевания COVID-19
На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболевания COVID-19
Вчера, 22:08В миреФото: pixabay.com
На Украине за последние сутки у 1447 пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 2 268 666. Такие сведения были опубликованы на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Как сообщает RT, за все время пандемии в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 53336 граждан, 2 198 220 украинцев выздоровели после перенесенной болезни.

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