Иран не планирует выход из ядерной сделки

Он добавил, что соблюдение условий договора напрямую будет зависеть от шагов, предпринятых партнерами, сообщает 18 июля газета «Известия».

Зариф пояснил, что в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий) содержатся механизмы урегулирования споров. От того, насколько выполняет условия этого договора другая сторона. Иран тоже будет увеличивать или уменьшать степень следования его пунктам.