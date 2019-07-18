Иран не планирует выход из ядерной сделки

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По словам главы иранского МИДа Джавада Зарифа, страна не планирует выходить из ядерной сделки.
Он добавил, что соблюдение условий договора напрямую будет зависеть от шагов, предпринятых партнерами, сообщает 18 июля газета «Известия».
Зариф пояснил, что в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий) содержатся механизмы урегулирования споров. От того, насколько выполняет условия этого договора другая сторона. Иран тоже будет увеличивать или уменьшать степень следования его пунктам.
Одним из условий дипломат назвал свободную торговлю нефтью. Он добавил, что сделок только с Китаем и Россией государству недостаточно.
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