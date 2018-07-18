В небе над США столкнулись два самолета

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Накануне в американском штате Флорида воздушное пространство не поделили два легкомоторных самолета.
Воздушные судна поднялись в небо с аэропорта Майами. Об этом 18 июля пишет газета «Известия».
По неизвестным причинам, учебные самолеты Piper РА-34 и Cessna 172 врезались. На данный момент известно о трех жертвах. Количество погибших может возрасти, так как в кабинах учебных самолетов сидит обычно по два человека. Речь идет об инструкторе и ученике.
Обстоятельства крушения самолетов выясняются. На месте авиакатастрофы работают эксперты-криминалисты.
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