В небе над США столкнулись два самолета

Воздушные судна поднялись в небо с аэропорта Майами. Об этом 18 июля пишет газета « Известия ».

По неизвестным причинам, учебные самолеты Piper РА-34 и Cessna 172 врезались. На данный момент известно о трех жертвах. Количество погибших может возрасти, так как в кабинах учебных самолетов сидит обычно по два человека. Речь идет об инструкторе и ученике.