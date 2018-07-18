Пять свидетелей готовы дать показания в деле соратника Дональда Трампа
Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил, что сразу пять свидетелей обвинения готовы дать показания на бывшего главу предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
Однако все пятеро свидетелей хотят получить иммунитет от судебного преследования. Об этом 18 июля пишет газета «Известия».
Пятая поправка к конституции США дает свидетелям право отказаться от дачи показаний, которые в будущем могут быть использованы против них самих. Люди согласившиеся свидетельствовать на суде над Манафортом решили ей воспользоваться. Мюллер уже попросил суд города Александрия, что в штате Вирджиния, дать свидетелям иммунитет.
Напомним, дело против Пола Манафорта тесно переплетено с обвинениями в адрес России. Москву подозревают во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, когда на пост президента США был избран Дональд Трамп. Адвокаты Манафорта уже не раз заявляли, что у Мюллера нет никаких весомых доказательств против их подзащитного.
Между тем, за год расследования прокуратура США установила имена некоторых лиц причастных к вмешательству в выборы. В списке подозреваемых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Всем им уже предъявлены официальные обвинения. Кремль все обвинения в свой адрес продолжает отрицать, называя их бездоказательными и необоснованными.