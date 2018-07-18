Пять свидетелей готовы дать показания в деле соратника Дональда Трампа

Однако все пятеро свидетелей хотят получить иммунитет от судебного преследования. Об этом 18 июля пишет газета «Известия».

Пятая поправка к конституции США дает свидетелям право отказаться от дачи показаний, которые в будущем могут быть использованы против них самих. Люди согласившиеся свидетельствовать на суде над Манафортом решили ей воспользоваться. Мюллер уже попросил суд города Александрия, что в штате Вирджиния, дать свидетелям иммунитет.

Напомним, дело против Пола Манафорта тесно переплетено с обвинениями в адрес России. Москву подозревают во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, когда на пост президента США был избран Дональд Трамп. Адвокаты Манафорта уже не раз заявляли, что у Мюллера нет никаких весомых доказательств против их подзащитного.