В Черногории 2 заболевших коронавирусной инфекцией

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Черногория была последним европейским государством, где не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Однако теперь и здесь есть заболевшие.
По словам премьера Черногории Душко Марковича, коронавирусная инфекция обнаружена у двух женщин, прилетевших 12 дней назад из Испании и Соединенных Штатов. Премьер отметил, что обе женщины уже госпитализированы и за ними ведется наблюдение, пишет rns.online.
16 марта правительство республики решило приостановить международные пассажирские перевозки, в частности авиационные. Между тем, сейчас в Черногории находится не менее 1000 российских туристов. Такие данные были получены от источника в лоукостере «Победа». Авиакомпания планировала вывезти россиян с 17 по 21 марта, но правительство Черногории неожиданно воспрепятствовало этому.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей