В Черногории 2 заболевших коронавирусной инфекцией

По словам премьера Черногории Душко Марковича, коронавирусная инфекция обнаружена у двух женщин, прилетевших 12 дней назад из Испании и Соединенных Штатов. Премьер отметил, что обе женщины уже госпитализированы и за ними ведется наблюдение, пишет rns.online.

16 марта правительство республики решило приостановить международные пассажирские перевозки, в частности авиационные. Между тем, сейчас в Черногории находится не менее 1000 российских туристов. Такие данные были получены от источника в лоукостере «Победа». Авиакомпания планировала вывезти россиян с 17 по 21 марта, но правительство Черногории неожиданно воспрепятствовало этому.