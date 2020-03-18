Несколько жителей США пострадали в результате стрельбы

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«Я — свободен!»: в Уфе вынесен приговор нигерийцу за изнасилование проститутки

В Башкирии экс-сотрудника ФСБ лишили статуса адвоката

После митинга власти Уфы обещали провести последние корректировки платежей за тепло

Депутат из Уфы, принявшая ислам в Чечне, обещала работать на благо родной республики

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«Остается ждать жертв»: эксперты раскрыли секреты модной в Башкирии денежной игры

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В Башкирии возмутились назначением 23-летней девушки на высокий пост в мэрии

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