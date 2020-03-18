Несколько жителей США пострадали в результате стрельбы

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В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в результате стрельбы были ранены до семи человек.
Об этом сообщает газета «Известия» 18 марта.
В социальной сети Twitter появилось видео с места событий, записанное одним из очевидцев.
Подробности произошедшего выясняются. О том, есть ли среди пострадавших сотрудники полиции, пока не сообщается.
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