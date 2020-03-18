Ford останавливает свои заводы в Европе из-за коронавируса

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Автомобильное производство на европейских заводах компании Ford будет остановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 19 марта.
В компании сообщили, что речь идет о двух заводах в Германии и одном в Румынии. Отмечается, что предприятие, расположенное в Испании, было остановлено еще 16 марта. В сообщении говорится, что остановка продлится несколько недель, пишет rns.online.
Решение об остановке заводов было принято после того, как ВОЗ назвал Европу новым До этого о приостановке производства в континентальной Европе заявили Renault, PSA Group, Chrysler, Fiat и Volkswagen.
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