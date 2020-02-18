Вернувшимся из Китая жителям Сингапура грозит тюремное заключение

Такие меня были приняты во избежание распространения коронавируса в стране, сообщает 18 февраля газета «Известия».

До нового постановления вернувшиеся из КНР путешественники должны были находиться на домашнем режиме 14 дней. При этом им разрешено было покидать помещение на короткие сроки.

Теперь карантин нельзя будет нарушить ни при каких обстоятельствах. Чтобы удовлетворить потребности в товарах ежедневного пользования, помещенные на карантин необходимо прибегать к помощи родных или знакомых.

Нарушение режима будет наказываться тюремным заключением до шести месяцев и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов. Иностранные граждане за неисполнение нового закона могут лишиться работы и подвергнуться депортации.