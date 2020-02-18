Руководители оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне
18 февраля, 20:16В миреФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 февраля Марк Эспер и Чон Гён Ду проведут переговоры в столице США.
Глава Пентагона и министр обороны Южной Кореи при встрече обсудят безопасность на Корейском полуострове. Также среди обозначенных тем распределение военных расходов и проведение совместных учений, пишет RT.
Отмечается, что визит Чон Гён Ду в Вашингтон будет длиться 6 дней.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей