Falcon 9 промахнулся мимо платформы при посадке первой ступени
18 февраля, 19:41В миреФото: flickr.com
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Первая ступень космического корабля Falcon 9 не смогла приземлиться на плавучую платформу. Она упала в Атлантический океан.
Представители SpaceX все же заявили о том, что первая ступень ракеты, хоть и упала в океан, все же совершила мягкую посадку.
Как сообщает rns.online, этот носитель вывел на околоземную орбиту 60 спутников Starlink. С их помощью SpaceX собирается запустить дешевый спутниковый интернет, который должен накрыть всю планету.
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