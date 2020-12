Великобританский принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл собираются запустить на Spotify свои подкасты.

Издание iz.ru сообщает, что принц собирается посвятить свой подкаст вопросам, которые волнуют ветеранов ВС, а его супруга - проблемам гендерного неравенства. Также супруги объявили об открытии собственного продюсерского центра, который назвали в честь своего наследника. Они собираются создавать документальные и художественные фильмы, а также программы для детей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter