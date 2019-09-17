Несколько государств Центральной Америки остались без электричества
Вчера, 21:00В миреФото: pixnio.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сразу четыре страны - Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор - остались без электричества из-за крупной аварии в электроэнергетической системе.
Об этом сообщает 17 сентября газета «Известия».
Отмечается, что авария произошла в Никарагуа. Из-за этого произошло полное или частичное отключение от писания сразу в четырех странах Центральной Америки.
Сейчас электроснабжение в них практически полностью восстановлено.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей